Замах на вбивство заступника мера Черкас стався влітку 2020 року, фото: «Новости Хабаровска»

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Досудове розслідування замаху на вбивство заступника мера Черкас Юрія Ботнара завершило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією слідства, організатором замаху на ґрунті особистих неприязних відносин, які склалися внаслідок розбіжностей поглядів на управлінські процеси в органах самоврядування міста? став один із депутатів Черкаської міськради. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Для реалізації свого задуму депутат попросив знайомого знайти виконавця, за що пообіцяв 1,5 тис. дол. США.

Замовник наполягав на тому, що вбивство має бути скоєно з особливою жорстокістю, наприклад, з використанням кислоти, а жертва обов’язково має страждати, — зазначають у ДБР.

За інформацією слідства, на етапі підготовки злочину зловмисник передав посереднику частину завдатку на загальну суму 500 дол. США та обговорив з ним обставини здійснення злочину і послідовність знищення доказів.

Депутат планував, що вбивство відбудеться під час його особистої зустрічі із потенційною жертвою, — зазначають у ДБР.

Проте у визначений день вбивства не сталося, тож замовник змінив попередній план. Тепер він вимагав, щоб виконавець катував жертву, відрізав частини плоті та розчленив тіло. За це сума «винагороди» зросла до 2,5 тис. дол. США.

Правоохоронці у ході подальшої спецоперації створили обстановку нібито здійсненого замовного вбивства. Замовник під час зустрічі зі знайомим отримав від нього телефон з фотографіями нібито мертвої жертви.

Переконавшись, що замовне вбивство нібито здійснене, зловмисник віддав ще 500 дол. США, пообіцявши решту суми віддати пізніше.

Після цього його одразу затримали, — зазначають у ДБР.

Зазначається, що депутата звинувачують у закінченому замаху на організацію умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 4 та п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.