Скільки отримали сім’ї померлих від COVID-19 медиків, розповів Фонд соцстрахування

https://racurs.ua/ua/n152542-skilky-otrymaly-sim-yi-pomerlyh-vid-covid-19-medykiv-rozpoviv-fond-socstrahuvannya.html

Ракурс

Скільки сімей померлих внаслідок інфікування коронавірусною хворобою COVID-19 медичних працівників отримали компенсації від держави, розповів Фонд соціального страхування у відповідь на запит «Ракурсу».

Фондом у відповідності до ст. 39 закону № 1645 та Порядку № 498 у період з червня 2020 року до 24 березня 2021 року здійснено призначення одноразової страхової виплати сім’ям 77 померлих медичних працівників на загальну суму 122 млн грн, — повідомили у Фонді.

Також там додали, що з червня 2020 року Фонд призначив одноразову допомогу 72 сім’ям померлих медпрацівників на суму у 15,8 млн грн.

Нагадаємо, у разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок інфікування COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого здійснюється виплата в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.