Коронавірус. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

https://racurs.ua/ua/n152532-pohodjennya-koronavirusu-u-vooz-podilylysya-novymy-danymy.html

Ракурс

Походження коронавірусу продовжують вивчати у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Швидше за все, коронавірус почав поширюватися серед людей не більш ніж за два місяці до того, як його зафіксували в грудні 2019 року. Про це йдеться у новому звіті ВООЗ, пише CNN.

Щодо ВООЗ, то всі гіпотези лишаються чинними. Ця доповідь — важливий початок, але ще не кінець. Ми все ще не знайшли джерело вірусу і маємо продовжувати наукові пошуки, — заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус.

У доповіді представлені чотири версії походження вірусу, кожна з них отримала свою оцінку ймовірності. Найбільш вірогідною версією виникнення пандемії експерти називають передачу вірусу людині від кажанів через тварину-посередника.

Передача вірусу безпосередньо від кажанів названа можливою. Версія про передання вірусу через заморожені або охолоджені продукти вважається малоймовірною. Імовірність витоку вірусу з лабораторії в китайському місті Ухань є «вкрай малоймовірною».

Міжнародна команда експертів проводила розслідування в місті Ухань, звідки почалося поширення коронавірусу. У команду входили 17 експертів з Китаю і 17 фахівців з інших країн.

Звіт ВООЗ викликав критику урядів багатьох країн світу — влада закликає провести повне і незалежне розслідування походження коронавірусу.

Нагадаємо, за останню добу в Україні ще 11 тис. 226 людей підхопили коронавірус. Також зареєстрували новий рекорд смертей — від ускладнень хвороби померли 407 українців.