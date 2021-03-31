Коронавирус. Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

https://racurs.ua/n152532-proishojdenie-koronavirusa-v-voz-podelilis-novymi-dannymi.html

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Происхождение коронавируса продолжают изучать во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Скорее всего, коронавирус начал распространяться среди людей не больше, чем за два месяца до того, как его зафиксировали в декабре 2019 года. Об этом говорится в новом отчете ВОЗ, пишет CNN.

Что касается ВОЗ, то все гипотезы остаются в силе. Этот доклад — важное начало, но еще не конец. Мы все еще не нашли источник вируса и должны продолжать научные исследования, — заявил генеральный директор ВООЗ Тедрос Гебреисус.

В докладе представлены четыре версии происхождения вируса, каждая из них получила свою оценку вероятности. Наиболее вероятной версией возникновения пандемии эксперты называют передачу вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника.

Передача вируса напрямую от летучих мышей названа возможной. Версия о передаче вируса через замороженные или охлажденные продукты считается маловероятной. Вероятность утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане является «крайне маловероятной».

Международная команда экспертов проводила расследование в городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. В команду входили 17 экспертов из Китая и 17 специалистов из других стран.

Отчет ВОЗ вызвал критику правительств многих стран мира — власти призывают провести полное и независимое расследование происхождения коронавируса.

Напомним, за последние сутки в Украине еще 11 тыс. 226 человек подхватили коронавирус. Также зарегистрировали новый рекорд смертей — от осложнений болезни умерли 407 украинцев.