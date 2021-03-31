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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

От коронавируса умерло рекордное количество украинцев за последние сутки (ИНФОГРАФИКА)

31 мар 2021, 09:12
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 марта, подхватили 11 тыс. 226 человек.

Заболели 491 ребенок и 335 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 5 тыс. 558 человек;
  • летальных случаев — 407;
  • выздоровело — 6 тыс. 405 человек;
  • осуществлено тестирований — 139 тыс. 224 (в том числе методом ПЦР — 61 тыс. 839, методом ИФА — 21 тыс. 984).

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

Коронавирус в Украине. Статистика: СНБО

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 1 млн 674 тыс. 168 человек;
  • выздоровело — 1 млн 313 тыс. 481 человек;
  • летальных исходов — 32 тыс. 825;
  • проведено ПЦР-тестов — 8 млн 120 тыс. 102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 100), Одесской (1 тыс. 12), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.


Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 1 тыс. 100 случаев;
  • Винницкая область — 439 случаев;
  • Волынская область — 254 случая;
  • Днепропетровская область — 209 случаев;
  • Донецкая область — 705 случаев;
  • Житомирская область — 434 случаев;
  • Закарпатская область — 370 случаев;
  • Запорожская область — 737 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 225 случаев;
  • Киевская область — 430 случаев;
  • Кировоградская область — 118 случаев;
  • Луганская область — 213 случаев;
  • Львовская область — 833 случая;
  • Николаевская область — 247 случаев;
  • Одесская область — 1 тыс. 12 случаев;
  • Полтавская область — 293 случая;
  • Ровенская область — 591 случай;
  • Сумская область — 487 случаев;
  • Тернопольская область — 202 случая;
  • Харьковская область — 906 случаев;
  • Херсонская область — 146 случаев;
  • Хмельницкая область — 664 случая;
  • Черкасская область — 374 случая;
  • Черновицкая область — 211 случае;
  • Черниговская область — 26 случаев;

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впереди украинцев ждет трудный период из-за распространения во многих областях британского штамма коронавируса. В Минздраве также прогнозируют ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в апреле.

Источник: Ракурс


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