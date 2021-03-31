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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
От коронавируса умерло рекордное количество украинцев за последние сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152527-ot-koronavirusa-umerlo-rekordnoe-kolichestvo-ukraincev-za-poslednie-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 марта, подхватили 11 тыс. 226 человек.
Заболели 491 ребенок и 335 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 5 тыс. 558 человек;
- летальных случаев — 407;
- выздоровело — 6 тыс. 405 человек;
- осуществлено тестирований — 139 тыс. 224 (в том числе методом ПЦР — 61 тыс. 839, методом ИФА — 21 тыс. 984).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 1 млн 674 тыс. 168 человек;
- выздоровело — 1 млн 313 тыс. 481 человек;
- летальных исходов — 32 тыс. 825;
- проведено ПЦР-тестов — 8 млн 120 тыс. 102.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 100), Одесской (1 тыс. 12), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 1 тыс. 100 случаев;
- Винницкая область — 439 случаев;
- Волынская область — 254 случая;
- Днепропетровская область — 209 случаев;
- Донецкая область — 705 случаев;
- Житомирская область — 434 случаев;
- Закарпатская область — 370 случаев;
- Запорожская область — 737 случаев;
- Ивано-Франковская область — 225 случаев;
- Киевская область — 430 случаев;
- Кировоградская область — 118 случаев;
- Луганская область — 213 случаев;
- Львовская область — 833 случая;
- Николаевская область — 247 случаев;
- Одесская область — 1 тыс. 12 случаев;
- Полтавская область — 293 случая;
- Ровенская область — 591 случай;
- Сумская область — 487 случаев;
- Тернопольская область — 202 случая;
- Харьковская область — 906 случаев;
- Херсонская область — 146 случаев;
- Хмельницкая область — 664 случая;
- Черкасская область — 374 случая;
- Черновицкая область — 211 случае;
- Черниговская область — 26 случаев;
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впереди украинцев ждет трудный период из-за распространения во многих областях британского штамма коронавируса. В Минздраве также прогнозируют ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в апреле.
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