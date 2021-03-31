Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 30 марта, подхватили 11 тыс. 226 человек.

Заболели 491 ребенок и 335 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 5 тыс. 558 человек;

летальных случаев — 407;

выздоровело — 6 тыс. 405 человек;

осуществлено тестирований — 139 тыс. 224 (в том числе методом ПЦР — 61 тыс. 839, методом ИФА — 21 тыс. 984).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 млн 674 тыс. 168 человек;

выздоровело — 1 млн 313 тыс. 481 человек;

летальных исходов — 32 тыс. 825;

проведено ПЦР-тестов — 8 млн 120 тыс. 102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 100), Одесской (1 тыс. 12), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 1 тыс. 100 случаев;

Винницкая область — 439 случаев;

Волынская область — 254 случая;

Днепропетровская область — 209 случаев;

Донецкая область — 705 случаев;

Житомирская область — 434 случаев;

Закарпатская область — 370 случаев;

Запорожская область — 737 случаев;

Ивано-Франковская область — 225 случаев;

Киевская область — 430 случаев;

Кировоградская область — 118 случаев;

Луганская область — 213 случаев;

Львовская область — 833 случая;

Николаевская область — 247 случаев;

Одесская область — 1 тыс. 12 случаев;

Полтавская область — 293 случая;

Ровенская область — 591 случай;

Сумская область — 487 случаев;

Тернопольская область — 202 случая;

Харьковская область — 906 случаев;

Херсонская область — 146 случаев;

Хмельницкая область — 664 случая;

Черкасская область — 374 случая;

Черновицкая область — 211 случае;

Черниговская область — 26 случаев;

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впереди украинцев ждет трудный период из-за распространения во многих областях британского штамма коронавируса. В Минздраве также прогнозируют ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в апреле.