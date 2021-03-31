Переговоры по Донбассу Путин провел с Меркель и Макроном, но без Зеленского. Фото: Цензор.нет

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Войну на Донбассе обсудили президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Переговоры прошли без президента Украины Владимира Зеленского.

Видеоконференция состоялась 30 марта, сообщили на сайте Кремля.

В Кремле заявили, что во время обсуждения войны на Донбассе Путин «подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса».

С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Политсоветники лидеров продолжат совместную работу, — сообщили в пресс-службе Путина.

На сайте правительства Германии отмечается, что при обсуждении Украины Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в «нормандском формате» по реализации минских договоренностей.

Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса в соответствии с минскими договоренностями, — говорится в сообщении Елисейского дворца.



Как известно, переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Напомним, разговор лидеров России, Франции и Германии анонсировали 29 марта. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин не планирует встречу с Владимиром Зеленским.