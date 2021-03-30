План РФ «Шалун» и двери Шапитолия — реакция соцсетей на осуждение Радой протестов

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Верховная Рада на внеочередном заседании приняла проект постановления об осуждении событий, произошедших 20 марта у Офиса президента Украины. Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов — из фракции «Слуга народа», а также некоторые парламентарии из «Доверия» и «За будущее». Тогда во время акции митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, разрисовали фасад здания, разбили стекло в дверях. В свою очередь, во время выступления в Раде представители СБУ, ГБР и Нацполиции указали, что с особым вниманием расследуют вандализм на Банковой. Представители оппозиционных партий отреагировали критикой на заявления правоохранителей. Затем появилась реакция соцсетей на решение Рады.

Двери закрываются, следующая станция Минская, — намекают пользователи соцсетей на чрезмерную сосредоточенность правоохранительных органов на деле о вандализме на Банковой.

Нам обрисовали двери, просим разобраться и установить факты. Это удар по репутации власти. Ты депутат, твоя задача принимать законы. Ты представитель своих избирателей. Избирателей, а не президента. Какое тебе дело до дверей Офиса президента? Ты президент? Ты глава ОГА? Ты завхоз Госуправления делами? Ты законодательная ветвь власти… У вас Дубинский полтора года играл в собачий рот половину Кабмина и что? Чего молчали? Команды не было? Какое же жалкое зрелище… У нас судья Вовк, прослушал свои пленки и ссыт в лицо всей правоохранительной системе, но для вас, конечно, обрисованные двери — это больше важно. Вот здесь нужна охрана Шапитолию… Невозможно одновременно быть отвратительным, жалким и несправедливым. Блевотина, а не депутаты, — напомнил парламентариям в Фейсбук Антон Швец.

Не планировал выступать на роад-шоу «Двери» о событиях на Банковой в исполнении правоохранителей и прислужников олигархата в парламенте. Если мои действия настолько зажгли вату, то это наверняка правильные действия. Я выходил и всегда буду выходить вместе с теми людьми, которые отстаивают свои права. Когда мы столько времени не можем рассмотреть судебную реформу, которая вообще бы сняла потребность выходить… Настоящие народные депутаты с народом, а не прислуживают русне, — заявил нардеп Ярослав Юрчишин.

Сегодняшнее заседание Рады напомнило отвратительные собрание комсомола, — отмечают пользователи Фейсбук.

Спецслужбы РФ только и ждут возможности, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Им не интересна российская агентура в ОПУ, которая может сдавать детали секретных операций украинских спецслужб. Их не интересует высшее руководство правоохранительных органов и спецслужб Украины с недвижимостью в Крыму, родственниками в Москве и давними дружескими связями с россиянами. Их не интересует Портнов. Их не интересует разветвленная сеть скрытых сепаратистов в местных органах власти на востоке и на юге Украины. Их не интересует огромная агентурная сеть с филиалами во всех городах Украины — УПЦ МП. Основные их надежды — на акции протеста против несправедливости. Вот на что ставку сделали. Служба безопасности на страже государственности и такого не допустит конечно. Можете спать спокойно, маленькие зеленые человечки, — написал Антон Ходза.