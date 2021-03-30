«Ощадбанк» проиграл дело на 1 млрд долл. об украденном Россией имуществе в Крыму

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Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Минюста России по делу на 1,1 млрд долл. по иску украинского «Ощадбанка» об украденном российской стороной имуществе в Крыму.

Судьи отменили решение инвестиционного арбитража по делу «Ощадбанк против России», поскольку арбитраж «не имел юрисдикции в отношении незаконно экспроприированных россиянами банковских активов „Ощадбанка“ в Крыму», пишет «Европейская правда» со ссылкой на решение суда от 30 марта 2021 года.

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование украинского «Ощадбанка» о компенсации ущерба, нанесенного в результате противоправной аннексии Крыма Кремлем. Сумма возмещения должна была составить 1,1 млрд долл. плюс проценты.

Россия обжаловала это решение в национальном суде по месту проведения арбитража, то есть в Париже. Причиной послужило то, что договор о защите инвестиций, в рамках которого судился Киев, распространяется на инвестиции в Украине с 1 января 1992 года. «Ощадбанк» же начал функционировать в Крыму ранее, сразу после распада СССР.

В то же время, это решение апелляционного суда может быть обжаловано в французском кассационном суде.