Друзья Зеленского оказывали давление на суды. Фото: Главком

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Владимир Зеленский, президент Украины, за год на посту главы государства так и не смог выполнить свое обещание покончить с коррупцией в стране. Несмотря на то, что он собрал команду из новых лиц, его друзья могут быть замешаны в давлении на суды для своей выгоды.

Имеется в виду дело «Приватбанка» и связь Зеленского с Игорем Коломойским, а также скандальное решение о возврате проданных с аукциона активов компании TMM «Укрсоцбанком». Об этом пишет советник по делам Европы МИД Великобритании в 1997—2001 годах, аналитик Дэвид Кларк в своей колонке на сайте Atlantic Council.

Эксперт отметил, что сам Зеленский не считается подверженным коррупции и не заинтересован в личном обогащении. Однако его окружение — друзья и союзники со времен телевизионной карьеры — создают проблемы, которые влияют на способность главы государства выполнять обещания. Одной из угроз эксперт считает отношения Зеленского с Коломойским, ведь именно медиа, которыми владеет олигарх, активно помогали нынешнему президенту во время его предвыборной кампании.

При предыдущей власти Коломойский из-за ряда расследований против него покинул страну, но после выборов вернулся и уже стал одним из самых влиятельных олигархов страны. Как указывает эксперт, он даже способствовал роспуску Кабинета министров Алексея Гончарука.

Также в давлении на Верховный суд аналитик Atlantic Council подозревает его бывших коллег из студии «95 Квартал». Имеется в виду решение суда в пользу компании ТММ. Так, было отменено постановления судов низшей инстанции о проведении аукциона активов строительной компании TMM, которая отказалась погасить долг в 15 млн евро перед «Укрсоцбанком». Распоряжением о возврате проданных с аукциона активов TMM долг компании фактически списывается за счет кредитора и тех, кто купил ее активы. Отметим, финансовый директор строительной фирмы ТММ — Лариса Чивурина — жена Андрея Чивурина, редактора шоу «Лига смеха» студии «95 Квартал».

В 2016 году три украинских банка — «Укрсоцбанк», ПУМБ и «Ощадбанк» — обвинили ТММ в невыполнении кредитных обязательств на 1 млрд грн, было обращено взыскание на имущество компании, его продали на аукционах на сумму 400 млн грн. Однако бывший глава компании Иван Баканов, который возглавил СБУ, распорядился возобновить дело ТММ, в результате чего суд и принял скандальное решение.

Отметим, Atlantic Council — аналитический центр, неправительственная организация США, которая преимущественно занимается международными отношениями атлантического сообщества.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку своих избирателей. Если бы президентские выборы проходили в конце апреля, то за Зеленского бы проголосовали 27,7% опрошенных.