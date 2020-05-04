Друзі Зеленського втручалися у роботу судів. Фото: Главком

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Володимир Зеленський, президент України, за рік на посаді глави держави так і не зміг виконати свою обіцянку покінчити з корупцією в країні. Попри те, що він зібрав команду з нових облич, його друзі можуть бути замішані в тиску на суди для своєї вигоди.

Мається на увазі справа «ПриватБанку» і зв’язок Зеленського з Ігорем Коломойським, а також скандальне рішення про повернення проданих з аукціону активів компанії TMM «Укрсоцбанком». Про це пише радник у справах Європи МЗС Великої Британії в 1997—2001 роках, аналітик Девід Кларк у своїй колонці на сайті Atlantic Council.

Експерт зазначив, що сам Зеленський не був замішаний у корупції і не зацікавлений в особистому збагаченні. Проте його оточення — друзі і союзники з часів телевізійної кар'єри — створюють проблеми, які впливають на здатність глави держави виконувати обіцянки. Однією із загроз експерт вважає відносини Зеленського з Коломойським, адже саме медіа, якими володіє олігарх, активно допомагали нинішньому президенту під час його передвиборної кампанії.

За попередньої влади Коломойський через низку розслідувань проти нього покинув країну, але після виборів повернувся і вже став одним із найвпливовіших олігархів країни. Як зазначає експерт, він навіть сприяв розпуску Кабінету міністрів Олексія Гончарука.

Також у тиску на Верховний суд аналітик Atlantic Council підозрює його колишніх колег зі студії «95 квартал». Мається на увазі рішення суду на користь компанії ТММ. Так, було скасовано постанови судів нижчої інстанції про проведення аукціону активів будівельної компанії TMM, яка відмовилася погасити борг в 15 млн євро перед «Укрсоцбанком». Розпорядженням про повернення проданих з аукціону активів TMM борг компанії фактично списується за рахунок кредитора і тих, хто купив її активи. Зазначимо, фінансовий директор будівельної фірми ТММ — Лариса Чивуріна — дружина Андрія Чивуріна, редактора шоу «Ліга сміху» студії «95 квартал».

У 2016 році три українські банки — «Укрсоцбанк», ПУМБ і «Ощадбанк» — звинуватили ТММ у невиконанні кредитних зобов’язань на 1 млрд грн, було подано звернення про стягнення майна компанії, його продали на аукціонах на суму 400 млн грн. Проте колишній глава компанії Іван Баканов, який наразі очолює СБУ, розпорядився відновити справу ТММ, внаслідок чого суд і прийняв скандальне рішення.

Зазначимо, Atlantic Council — аналітичний центр, неурядова організація США, яка переважно займається міжнародними відносинами атлантичного співтовариства.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський втрачає підтримку своїх виборців. Якби президентські вибори проходили в кінці квітня, то за Зеленського б проголосували 27,7% опитаних.