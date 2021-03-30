“Ощадбанк” програв справу на 1 млрд дол. щодо вкраденого Росією майна у Криму

https://racurs.ua/ua/n152524-oschadbank-prograv-spravu-na-1-mlrd-dol-schodo-vkradenogo-rosiieu-mayna-u-krymu.html

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Апеляційний суд Парижа підтримав позицію Мін’юсту Росії у справі на 1,1 млрд дол. за позовом українського «Ощадбанку» щодо вкраденого російською стороною майна у Криму. Судді скасували рішення інвестиційного арбітражу у справі «Ощадбанк проти Росії», оскільки арбітраж «не мав юрисдикції щодо незаконно експропрійованих росіянами банківських активів „Ощадбанку“ в Криму», пише «Європейська правда» з посиланням на рішення суду від 30 березня 2021 року.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення задовольнити вимогу українського «Ощадбанку» щодо компенсації збитків, завданих внаслідок протиправної анексії Криму Кремлем. Сума відшкодування мала становити 1,1 млрд дол. плюс відсотки.

Росія оскаржила це рішення у національному суді за місцем проведення арбітражу, тобто у Парижі. Причиною слугувало те, що договір про захист інвестицій, в рамках якого позивався Київ, поширюється на інвестиції в Україну з 1 січня 1992 року. «Ощадбанк» же почав функціонувати в Криму раніше, відразу після розпаду СРСР.

Водночас, це рішення апеляційного суду може бути оскаржене у французькому касаційному суді.