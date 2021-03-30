Порошенко подав в суд на МВС і Геращенка — деталі

https://racurs.ua/ua/n152523-poroshenko-podav-v-sud-na-mvs-i-geraschenka-detali.html

Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент України й нардеп, подав позов проти заступника Арсена Авакова Антона Геращенка та Міністерства внутрішніх справ з вимогою спростувати заяви про причетність до акції протесту під Офісом президента, яка 20 березня закінчилася вандалізмом стін та дверей будівлі.

У «Європейській Солідарності» вважають, що незаконне стеження поліції за ветераном війни та депутатом Київської міської ради Віктором Кононенком може бути пов’язане з брехливими заявами про нібито причетність нашої партії та особисто мене до розфарбовування Офісу президента та розбиття шибок на дверях Банкової. Направив до суду позов проти МВС і особисто Антона Геращенка з вимогою визнати цю інформацію недостовірною, — написав 30 березня у Фейсбук Порошенко.

Він зазначив, що заяви Геращенка принижують честь та гідність лідера «ЄС», а також завдають шкоди репутації.

Це вже не перший випадок стеження за нашою політичною силою. Торік влітку за незаконним стеженням за партійним офісом попалися горе-детективи ДБР, — вказав Порошенко.

Він також виступив з вимогою до влади «припинити ганебну практику використання правоохоронних органів для переслідування опозиції».

Нагадаємо, раніше сьогодні фракція «ЄС» з трибуни Верховної Ради заявила про факт незаконного стеження за генерал-лейтенантом СБУ Віктором Кононенком, який у 2015−2017 роках очолював об'єднаний штаб СБУ в зоні АТО. У «ЄС» назвала ці дії «брудною спецоперацією за наказом влади».