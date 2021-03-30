Добровільне декларування: законопроект Зеленського ухвалили за основу

https://racurs.ua/ua/n152522-dobrovilne-deklaruvannya-zakonoproekt-zelenskogo-uhvalyly-za-osnovu.html

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Добровільне декларування у першому читанні підтримала Верховна Рада — народні депутати 30 березня ухвалили за основу законопроект Володимира Зеленського № 5153.

Добровільне декларування створено для того, щоб фізичні особи могли узаконити свої активи, отримані за рахунок доходів, з яких не були сплачені податки.

До таких активів належать:

валютні цінності та права грошової вимоги (наприклад, депозити і тд);

земельні ділянки;

нерухомість (об'єкти незавершеного будівництва);

транспорті засоби;

цінне рухоме майно (коштовності, антикваріат і т.д.)

корпоративні права;

майнові права на об'єкти нерухомості;

цінні папери;

права на отримання дивідендів, відсотків і іншої майнової вигоди;

інші активи фізособи.

Не можна буде задекларувати доходи, отримані злочинним шляхом, а також готівкові кошти. Не зможуть скористатися правом на подачу добровільної декларації і чиновники, зокрема, колишні, які подавали обов’язкову декларацію за останні 16 років.

Декларант буде звільнений від штрафів за несплату податків, у разі сплати одноразового платежу, розмір якого складе:

5% - в разі декларування валютних цінностей, що знаходяться на рахунках в Україні, та інших активів;

9% - в разі декларування валютних цінностей, що перебувають на закордонних рахунках, і активів, які перебувають за кордоном;

2,5% - у разі декларування номінальної вартості державних облігацій, придбаних в період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року.

Нульова декларація перевірятиметься компетентними органами, а інформація в ній буде конфіденційною.

Подану декларацію не можна буде використовувати як доказ, а також на її підставі не зможуть відкрити кримінальне провадження. Це правило не застосовуватиметься до декларантів, що є близькими особами публічних діячів.

Також законопроект передбачає можливість подачі знеособленої декларації через нотаріуса.

Добровільне декларування проводитиметься з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року і стосуватиметься виключно активів, придбаних до 1 січня 2021 року.