Добровольное декларирование: законопроект Зеленского принят за основу

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Добровольное декларирование в первом чтении поддержала Верховная Рада — народные депутаты 30 марта приняли за основу законопроект Владимира Зеленского № 5153.

Добровольное декларирование создано для того, чтобы физлица могли узаконить свои активы, полученные за счет доходов, с которых не были уплачены налоги.

К таким активам относятся:

валютные ценности и права денежного требования (например, депозиты и тд);

земельные участки;

недвижимость (объекты незавершенного строительства);

транспортные средства;

ценное движимое имущество (драгоценности, антиквариат и т.д.)

корпоративные права;

имущественные права на объекты недвижимости;

ценные бумаги;

права на получение дивидендов, процентов и другой имущественной выгоды;

другие активы физлица.

Нельзя будет задекларировать доходы, полученные преступным путем, а также наличные денежные средства. Не смогут воспользоваться правом на подачу добровольной декларации и чиновники, в том числе, бывшие, которые подавали обязательную декларацию за последние 16 лет.

Декларант будет освобожден от штрафов за неуплату налогов, в случае уплаты единоразового платежа, размер которого составит:

5% - в случае декларирования валютных ценностей, находящихся на счетах в Украине, и других активов;

9% - в случае декларирования валютных ценностей, находящихся на заграничных счетах, и активов, находящихся за рубежом;

2,5% - в случае декларирования номинальной стоимости государственных облигаций, приобретенных в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года.

Нулевая декларация будет проверяться компетентными органами, а информация в ней будет конфиденциальная.

Поданную декларацию нельзя будет использовать в качестве доказательств, а также на ее основании не смогут открыть уголовное производство. Данное правило не будет применяться к декларантам, являющимся близкими лицами публичных деятелей.

Также законопроект предусматривает возможность подачи обезличенной декларации через нотариуса.

Добровольное декларирование будет проводиться с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года и будет касаться исключительно активов, приобретенных до 1 января 2021 года.