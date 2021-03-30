Реакция власти на дверь Зеленского — страх перед улицей и желание закрыть всем рты, считают в Раде

https://racurs.ua/n152521-reakciya-vlasti-na-dver-zelenskogo-strah-pered-ulicey-i-jelanie-zakryt-vsem-rty-schitaut-v-rade.html

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Протесты у Офиса президента 20 марта, которые сегодня на третьем внеочередном заседании Верховной Рады осудили «Слуги народа» при поддержке части нардепов из «Доверия» и «За будущее», вызвали споры среди парламентариев. Нардепы из «Голоса» и «Европейской солидарности» раскритиковали чрезмерное внимание СБУ, Госбюро расследований и Нацполиции к двери офиса Зеленского.

Парад цинизма, лицемерия и позора от президента и его команды сегодня в стенах парламента… Двери (на Банковой — ред.) и то, что вы с ними носитесь — это страх перед улицей, перед людьми. И желание закрыть всем рты. Этого сделать не удастся, — заявил нардеп от «Голоса» Роман Лозинский с трибуны парламента.

Также нардеп Ярослав Юрчишин отметил, что неоднократно посещал акции с требованием реформировать судебную систему и намерен делать это и в дальнейшем.

У меня второй вопрос — а где же эти двери пострадавшие на этой акции протеста? Это же основная жертва этих протестов. Мы же целое заседание Верховной Рады собрали впервые в истории, потому что у нас есть такая жертва, которая называется «разрисованные двери», которые ездят теперь по телеканалам, — заявила депутат Виктория Сюмар.

Она также раскритиковала решение об осуждении протестов под Офисом президента.

Давайте этот трэш доведем до конца. Не только постановление примем, но и изменения в Уголовный кодекс Украины. Криминализируем слово «лох». Чтобы его нельзя было писать, — указала парламентарий, выступая за трибуной.

Напомним, ранее сегодня Сюмар, несмотря на предостережения спикера Рады Дмитрия Разумкова, облаяла президента страны-агрессора.