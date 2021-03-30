О пьяном нардепе-«слуге» и толкотне из-за Порошенко заявили в Раде

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Пьяный нардеп якобы посетил внеочередное заседание Верховной Рады, где сегодня в ходе обсуждения событий на Банковой 20 марта вспыхнул конфликт и произошла потасовка между депутатами. Выступление парламентария от «ЕС» Ирины Геращенко перебил спор между представителями «Слуги народа» и «Европейской солидарности», в эпицентре которого оказался пятый президент Петр Порошенко.

Впоследствии Геращенко заявила, что один из нардепов — пьяный и попросила полицию провести алкотест.

Три часа Рада тратит на этот спектакль и мы видим деградацию правоохранительных и силовых структур страны, которые занимаются не тем, чем надо, — заявила нардеп.

Далее Геращенко отметила, что она и некоторые нардепы, которые ранее работали в политической журналистике, помнят, как «во времена Виктора Януковича» Украину превращали в полицейское государство.

В этот момент произошла потасовка между нардепами. Впоследствии в парламентском зале выключили микрофоны. После этого Геращенко заявила, что один из ее коллег — пьян.

Раньше думали, что в Раду зашли новые лица, однако на самом деле это — люди без принципов и правил. Те, кто называет государственным символом двери (поврежденные двери Офиса президента — ред.), и одновременно унижает президента (Порошенко — ред.). А в первом ряду сидит нетрезвый человек… Фамилия парламентария начинается на букву Ш, — отметила нардеп.

Позже фотограф Ян Доброносов в Фейсбук показал фото и отметил, что речь идет о депутате от «Слуги народа» Сергее Швеце.

Сам Швец отвергает все обвинения.