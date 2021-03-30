Про п’яного “слугу” і штовханину через Порошенка заявили у Раді

https://racurs.ua/ua/n152520-pro-p-yanogo-nardepa-slugu-i-shtovhanynu-cherez-poroshenka-zayavyly-u-radi-foto-video.html

Ракурс

П’яний нардеп нібито відвідав позачергове засідання Верховної Ради, де сьогодні під час обговорення подій на Банковій 20 березня спалахнув конфлікт та сталася штовханина між депутатами. Виступ парламентаря від «ЄС» Ірини Геращенко перебила суперечка між представниками «Слуги народу» та «Європейської солідарності», в епіцентрі якої опинився п’ятий президент Петро Порошенко.

Згодом Геращенко заявила, що один з нардепів — напідпитку й попросила поліцію провести алкотест.

Три години Рада витрачає на цей спектакль і ми бачимо деградацію правоохоронних та силових структур країни, яка займається не тим, чим треба, — заявила нардеп.

Далі Геращенко зазначила, що вона та деякі нардепи, які раніше працювали у політичній журналістиці, пам’ятають, як «за часів Віктора Януковича» Україну перетворювали на поліцейську державу.

У цей момент сталася штовханина між нардепами. Згодом у парламентській залі вимкнули мікрофони. Після цього Геращенко заявила, що один з її колег — п’яний.

Раніше думали, що у Раду зайшли нові обличчя, однак насправді це — люди без принципів і правил. Ті, хто називає державним символом двері (пошкоджені двері Офісу президента — ред.), водночас принижує президента (Порошенка — ред.). А у першому ряду сидить нетвереза людина… Прізвище парламентаря починається на літеру Ш, — наголосила нардеп.

Згодом фотограф Ян Доброносов у Фейсбук показав фото й зазначив, що йдеться про депутата від «Слуги народу» Сергія Швеця.

Сам Швець відкидає усі звинувачення.