Свастику на офісі Зеленського домалювали працівники МВС — нардеп

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Свастику, яка з’явилася на будівлі Офісу президента увечері 20 березня після акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка обговорювали 30 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Кожен, хто стежив за акцією, знає, що свастика з’явилася після завершення акції. Акція завершилася о 20.49, а справу відкрили о 20.12. Блискавична робота!, — заявив нардеп Роман Лозинський з трибуни парламенту.

Нардеп поставив під сумнів те, що заборонений знак могли намалювати учасники протестів.

Обмальовані двері чи розбиті шибки Офісу президента — далеко не контррозвідка (щодо роботи СБУ — ред.) і не забезпечення національної безпеки… І ремарка до поліції. Всі добре знають роботу рук МВС і коли малюють символи режиму, які є заборонені в Україні, то, мабуть, ви ніколи не назвете прізвище тих, хто це був. Бо, з більшою ймовірністю це були ваші співробітники, — заявила у стінах парламенту нардеп Соломія Бобровська.

Раніше також правозахисниця з «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук продемонструвала фото, які вказують на те, що свастику на будівлі Офісу президента домалювали вже після акції. Матвійчук назвала цей інцидент спланованою провокацією, задля надання мітингу відповідного забарвлення.

Нагадаємо, учасники акції протесту на Банковій 20 березня розписали будівлю, розбили скло вхідних дверей та підпалили табличку на фасаді. У Зеленського завдані будівлі збитки оцінили попередньо у 2 млн грн.