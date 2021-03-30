“Путін х*йло” прозвучало у Раді — Разумков намагався втихомирити нардепа

https://racurs.ua/ua/n152518-putin-h-ylo-prozvuchalo-u-radi-razumkov-namagavsya-vtyhomyryty-nardepa.html

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«Путін х*йло» прозвучало у Верховній Раді під час розгляду питання щодо засудження протестів на Банковій, попри заклики спікера парламенту Дмитра Разумкова не вживати обсценну лексику.

Використала лайливі слова проти президента країни-агресора РФ Володимира Путіна депутат від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар, яка розкритикувала постанову про засудження протестів під Офісом президента.

Подивилася ваше кіно (відео Нацполіції про акцію — ред.). Просто страшне, спати не буду сьогодні. Почула там найстрашніше — Путін х*йло, — сказала Сюмар.

На це відреагував Разумков закликом добирати слова під час виступів у стінах Ради.

Колеги, бачите, заперечення викликає «Путін х*йло. Я це можу повторити, — відповіла Сюмар.

Нагадаємо, на протести біля Офісу президента 20 березня відреагувала Верховна Рада. У парламенті після палких дискусій та штовханини ухвалили постанову про засудження подій на Банковій. За таке рішення в Раді знайшлося 237 голосів. Постанову про засудження подій підтримали нардепи «Слуги народу» та частина групи «Довіра» й партії «За майбутнє", а також п’ятеро позафракційних парламентарів.