Вибори у Харкові — Рада прийняла рішення через три місяці після смерті Кернеса, фото — Слово і діло

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Верховна Рада України розглянула питання про призначення позачергових виборів Харківського міського голови на 31 жовтня 2021 року.

Відповідну постанову у парламенті зареєстрували 22 березня. Сьогодні за неї проголосували 249 нардепів.

17 березня профільний комітет Ради схвалив призначення позачергових виборів мера Харкова.

Після місцевих виборів 31 жовтня 2020 року харківський міський голова Геннадій Кернес помер 16 грудня у Німеччині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Кернес не керував двомільйонним містом ще з вересня 2020 року.

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов 31 грудня 2020 року направив до парламенту клопотання про призначення позачергових виборів міського голови.

У профільному комітеті чекали на його надходження, але через брак документів парламент не був готовий розглянути питання.

Комітет розглядав питання харківських виборів на засіданні 27 січня. Нардепи дійшли висновку, що для голосування бракує рішення Харківської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови.

Кернеса позбавили повноважень міського голови тільки через два місяці після смерті — на сесії 24 лютого 2021 року. 4 березня у Раді повідомили, що отримали всі необхідні документи для призначення виборів мера.