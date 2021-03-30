СБУ працює, поки ви вправляєтеся у філологічному мистецтві — Баканов нардепам

https://racurs.ua/ua/n152516-sbu-pracuie-poky-vy-vpravlyaietesya-u-filologichnomu-mystectvi-bakanov-nardepam.html

Ракурс

Іван Баканов, очільник Служби безпеки України, 30 березня завітав на позачергове засідання Верховної Ради, присвячене подіям під Офісом президента під час акції протесту 20 березня. Нардеп Гео Лерос попросив Баканова прокоментувати інформацію про те, що раніше Володимир Зеленський «відмазав» його від тюрми через тодішнього голову СБУ Хорошковського, якому президент служив на «Інтері», про що розповів бізнес-партнер Баканова Лазутін.

Ми не коментуємо чутки… Шановний пан Лерос, лейтенант Баканов вам відповідає: все, що ви кажете є суцільним фейком, а ви продовжуєте дискредитувати силу, якій довіряє український народ, — заявив Баканов.

Також Баканову сьогодні у Раді нагадали, що це не робота СБУ стежити за підготовкою протестних акцій.

Ви не слухаєте, кричите… Насправді СБУ працює, поки ви тут тренуєтеся у своєму філологічному мистецтві. І допрацює до усіх результатів, — заявив Баканов у відповідь на запитання нардепа Антона Полякова щодо корупційних проваджень.

Деякі нардепи висловили здивування через поведінку Баканова та його ставлення до парламентарів.

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України поінформував про заходи, які вживала СБУ для попередження подій, які відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України. Він запевнив, що СБУ робить все можливе для упередження та недопущення таких подій в майбутньому.