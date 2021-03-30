В Раді засудили події біля офісу Зеленського — як голосували нардепи

https://racurs.ua/ua/n152511-v-radi-zasudyly-podiyi-bilya-ofisu-zelenskogo-yak-golosuvaly-nardepy.html

Ракурс

На протести біля Офісу президента 20 березня відреагувала Верховна Рада. У парламенті ухвалили постанову про засудження подій на Банковій.

За таке рішення в Раді знайшлося 237 голосів. Постанову про засудження подій підтримали нардепи «Слуги народу» та частина групи «Довіра».

Перед нардепами сьогодні виступили голова СБУ Іван Баканов, очільник Нацполіції Ігор Клменко. У Раді також показали відео подій 20 березня.

У документі, який підтримали нардепи, йдеться про «принципову позицію Верховної Ради щодо неприпустимості насильства та наруги над державними символами» і «принципи збереження інституціональних основ демократії».

Постанова «Про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента України» зобов’язує Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки України та Державне бюро розслідувань забезпечити «швидке, повне та неупереджене розслідування» і надати юридичну оцінку подій на вулиці Банковій.

Нардепи зобов’язали силовиків щотижнево звітувати профільному комітету парламенту актуальну інформацію щодо ходу розслідування.

У триденний термін слідство мусить подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі ОП, джерела фінансування реставраційних та ремонтних робіт, а після встановлення осіб учасників протестів 20 березня змусити їх відшкодувати майнову шкоду.

Цей документ 29 березня рекомендував ухвалити Раді профільний комітет з питань правоохоронної діяльності.

«Ракурс» розповідав, що увечері 20 березня під Офісом президента пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Її учасники розписали будівлю, розбили скло вхідних дверей та підпалили табличку на фасаді. В Зеленського завдані будівлі збитки оцінили попередньо у 2 млн грн.