В Раде осудили события возле офиса Зеленского — как голосовали нардепы

https://racurs.ua/n152511-v-rade-osudili-sobytiya-vozle-ofisa-zelenskogo-kak-golosovali-nardepy.html

Ракурс

На протесты у Офиса президента 20 марта отреагировала Верховная Рада. В парламенте приняли постановление об осуждении событий на Банковой.

За такое решение в Раде нашлось 237 голосов. Постановление об осуждении событий поддержали нардепы «Слуги народа» и часть группы «Доверие».

Перед нардепами сегодня выступили глава СБУ Иван Баканов, глава Нацполиции Игорь Клменко. В Раде также показали видео событий 20 марта.

В документе, который поддержали нардепы, речь идет о «принципиальной позиции Верховной Рады по поводу недопустимости насилия и надругательства над государственными символами» и «принципах сохранения институциональных основ демократии».

Постановление «Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года возле Офиса президента Украины» обязывает Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований обеспечить «быстрое, полное и беспристрастное расследование» и оказать юридическую оценку событий на улице Банковой.

Нардепы обязали силовиков еженедельно отчитываться профильному комитету парламента об актуальной информации о ходе расследования.

В трехдневный срок следствие должно подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию ОП, источниках финансирования реставрационных и ремонтных работ, а после установления личности участников протестов 20 марта заставить их возместить имущественный вред.

Этот документ 29 марта рекомендовал принять Раде профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

«Ракурс» рассказывал, что вечером 20 марта в Офисом президента прошла акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Ее участники расписали здание, разбили стекло входной двери и подожгли табличку на фасаде. У Зеленского причиненные зданию убытки оценили предварительно в 2 млн грн.