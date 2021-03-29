Офис Зеленского. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n152415-vosem-dney-mout-fasad-v-socsetyah-vysmeyali-tempy-vosstanovleniya-ofisa-zelenskogo.html

Ракурс

Офис президента на улице Банковой не могут отмыть после акции протеста уже восемь дней.

Двери здания до сих пор не восстановили, поэтому пока все входы забиты. Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Алексей Давыденко.

Он отметил, что по всему миру темпы строительства, инноваций и внедрений бьют рекорды по скорости — в Австралии за 100 дней построили 100 мВт станцию. В Китае за 10 дней построили модульную больницу на 1 тыс. коек. В Израиле за три месяца практически полностью вакцинировали все население страны.

Но у нас никто никуда не спешит. Зачем спешить? Куда спешить? И правда, у нас же еще вся жизнь впереди. Реформы вы ждете? Какие мобильные госпитали вам обещали? К акие темпы вакцинации вообще могут быть? Вдумайтесь. Они ¼ месяца просто отмывают фасад здания, где работает президент Украины. Ну это же ваше лицо. Ну это же как-никак визитная карточка страны. Ну это же в конце концов вопрос принципа — сделать за сутки и забыть. Какая тотальная импотенция и профнепригодность во всем, — написал Давыденко.



Напомним, ранее мы сообщали, что Офис президента Украины, фасад которого пострадал 20 марта в результате акции сторонников недавно осужденного одесского активиста Сергея Стерненко, продолжают отмывать от граффити.

Уже очистили табличку «Президент Украины», на которой также размещен государственный герб. Надписи на стенах, перед тем как их очищать, обрабатывают специальным химическим веществом и на время заклеивают пленкой, чтобы подействовали реактивы. После этого надписи смывают струей горячего пара, который подается под высоким давлением.