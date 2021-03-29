Офіс Зеленського. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n152415-visim-dniv-myut-fasad-u-socmerejah-vysmiyaly-tempy-vidnovlennya-ofisu-zelenskogo.html

Ракурс

Офіс президента на вулиці Банковій не можуть відмити після акції протесту вже вісім днів.

Двері будівлі досі не відновили, тому наразі всі входи забиті. Про це на своїй сторінці в Facebook написав бізнесмен Олексій Давиденко.

Він зауважив, що у всьому світу темпи будівництва, інновацій та впроваджень б’ють рекорди за швидкістю — в Австралії за 100 днів побудували 100 мВт станцію. У Китаї за 10 днів побудували модульну лікарню на 1 тис. ліжок. В Ізраїлі за три місяці практично повністю вакцинували все населення країни.

Але в нас ніхто нікуди не поспішає. Навіщо поспішати? Куди поспішати? І правда, у нас же ще все життя попереду. Які реформи ви чекаєте? Які мобільні госпіталі вам обіцяли? Які темпи вакцинації взагалі можуть бути? Вдумайтеся. Вони ¼ місяці просто відмивають фасад будівлі, де працює президент України. Ну це ж ваше обличчя. Ну це ж як ніяк візитна картка країни. Ну це ж врешті-решт питання принципу — зробити за добу й забути. Якась тотальна імпотенція і профнепридатність у всьому, — написав Давиденко.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Офіс президента України, фасад якого постраждав 20 березня в результаті акції прихильників нещодавно засудженого одеського активіста Сергія Стерненка, продовжують відмивати від графіті.

Уже очистили табличку «Президент України», на якій також розміщено державний герб. Надписи на стінах, перед тим як їх відчищати, обробляють спеціальною хімічною речовиною й на певний час заклеюють плівкою, щоби подіяли реактиви. Після цього написи змивають струменем гарячої пари, яка подається під високим тиском.