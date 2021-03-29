Жодного COVID-щеплення за добу не зробили у чотирьох областях. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n152414-jodnogo-covid-scheplennya-za-dobu-ne-zrobyly-u-chotyroh-oblastyah-ukrayiny-infografika.html

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Масова вакцинація від корронавірусу в Україні проходить дуже повільними темпами.

Вчора, 28 березня, по всій країні щеплення отримали 1 тис. 585 осіб. При цьому у Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях не було зроблено жодного щеплення. У Кіровоградській області зробили лише 10 уколів. Про це 29 березня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За словами глави МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 198 тис. 465 осіб. Першу дозу отримали 198 тис. 464 особи, завершила вакцинацію лише одна особа.

Як відомо, Рівненщина, де вчора не зробили жодного уколу, кілька днів тому була на межі потрапляння в «червону» карантинну зону. У суботу, 27 березня, спершу стало відомо, що Рівненська область «почервоніла», але згодом рішення відтермінувала державна комісія ТЕБ та НС. У Рівненській ОДА тоді пояснили, за результатами засідання систему охорони здоров’я області визнали такою, що наразі справляється із навантаженням.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ — 20 щеплень;

Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область — 20 щеплень;

Дніпропетровська область — 80 щеплень;

Донецька область — 0 щеплень;

Житомирська область — 120 щеплень;

Закарпатська — 20 щеплень;

Запорізька область — 100 щеплень;

Івано-Франківська область — 175 щеплень;

Київська область — 20 щеплень;

Кіровоградська область — 10 щеплень;

Луганська область — 0 щеплень;

Львівська область — 100 щеплень;

Миколаївська область — 30 щеплень;

Одеська область — 40 щеплень;

Полтавська область — 190 щеплень;

Рівненська область — 0 щеплень;

Сумська область — 30 щеплень;

Тернопільська область — 40 щеплень;

Харківська область — 230 щеплень;

Херсонська область — 140 щеплень;

Хмельницька область — 70 щеплень;

Черкаська область — 40 щеплень;

Чернівецька область — 60 щеплень;

Чернігівська область — 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 28 березня в Україні зареєстрували 8,3 тис. хворих на COVID-19, а до лікарень потрапили 3 тис. 129 пацієнтів. Подолали коронавірус станом на вчора 2 тис. 875 осіб.