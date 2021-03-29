Російських катів із концтабору «Ізоляція» показали на фото

Ізоляція. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n152413-rosiyskyh-kativ-iz-konctaboru-izolyaciya-pokazaly-na-foto.html

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«Ізоляція», катівня бойовиків, відома своїми тортурами, керувалася росіянами. Розслідувачі Bellingcat встановили особи трьох громадян Російської Федерації, які причетні до тортур у вʼязниці.

Про це повідомив журналіст та колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, усі троє росіян причетні до жорстоких тортур, побоїв та принижень людської гідності, а маючи дані їхніх російських паспортів можна офіційно звинувачувати Росію за порушення законів ведення війни.





Він опублікував данні злочинців та їхні фотографії. Так, головним катом був Кривонос Юрій Сергійович, 29.12.1978 року народження, позивний «Товстий». Зазначається, що він зайняв місце Дениса Куликовського, якого до цього називали головним катом у концтаборі.





«Правою рукою» Кривоноса назвали Бутенка Володимира Володимировича, який народився 17.05.1980 року. Чоловік із позивним «Бут» перебував на посаді одного зі «старших по зміні».





Розслідувачам також вдалося встановити особу «головного любителя молодих дівчаток на «Ізоляції» — Єрьомічева Руслана Володимировича. Він народився 15.07.1979 року та мав позивний «Єрмак». Усі троє народились у Донецькій області та мають російське громадянство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підозру в утриманні та катуванні осіб у розташованій у Донецьку підпільній в’язниці бойовиків «Ізоляція» заочно повідомлено трьом «співробітникам» так званої «МГБ» донецьких терористів.

Їх підозрюють у торгівлі людьми, участі в не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).