Российских палачей из концлагеря «Изоляция» показали на фото

Российских палачей из концлагеря «Изоляция» показали на фотоhttps://racurs.ua/n152413-rossiyskih-palachey-iz-konclagerya-izolyaciya-pokazali-na-foto.htmlРакурс
«Изоляция», пыточная боевиков, известная своими издевательствами, управлялась группой россиян. Расследователи Bellingcat установили личности трех граждан Российской Федерации, которые организовали пытки в этой тюрьме.
Об этом сообщил журналист и бывший пленник боевиков Станислав Асеев на своей странице в Facebook.
По его словам, все трое россиян причастны к жестоким пыткам, побоям и унижениям человеческого достоинства, а имея данные их российских паспортов можно официально обвинять
Россию за нарушение законов ведения войны.
Он опубликовал данные преступников и их фотографии. Так, главным палачом был Кривонос Юрий Сергеевич,
«Правой рукой» Кривоноса назвали Бутенко Владимира Владимировича, родившегося
Расследователям также удалось установить личность «главного любителя молодых девочек на «Изоляции» — Еремичева Руслана Владимировича. Он родился
Напомним, ранее мы сообщали, что о подозрении в пытках в расположенной в Донецке подпольной тюрьме боевиков «Изоляция» заочно сообщено трем «сотрудникам» так называемой «МГБ» донецких террористов.
Их подозревают в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).