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Ракурс
Изоляция. Фото: Цензор.нет

Российских палачей из концлагеря «Изоляция» показали на фото

29 мар 2021, 10:33
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«Изоляция», пыточная боевиков, известная своими издевательствами, управлялась группой россиян. Расследователи Bellingcat установили личности трех граждан Российской Федерации, которые организовали пытки в этой тюрьме.

Об этом сообщил журналист и бывший пленник боевиков Станислав Асеев на своей странице в Facebook.

По его словам, все трое россиян причастны к жестоким пыткам, побоям и унижениям человеческого достоинства, а имея данные их российских паспортов можно официально обвинять Россию за нарушение законов ведения войны.

Кривонос с позывным "Толстый". Фото: FacebookОн опубликовал данные преступников и их фотографии. Так, главным палачом был Кривонос Юрий Сергеевич, 29.12.1978 года рождения, позывной «Толстый». Отмечается, что он занял место Дениса Куликовского, которого до этого называли главным палачом в концлагере.

Бутенко с позывным "Бут". Фото: Facebook«Правой рукой» Кривоноса назвали Бутенко Владимира Владимировича, родившегося 17.05.1980 года. Человек с позывным «Бут» занимал должность одного из «старших по смене».

Еремичев, "любитель девочек". Фото: FacebookРасследователям также удалось установить личность «главного любителя молодых девочек на «Изоляции» — Еремичева Руслана Владимировича. Он родился 15.07.1979 года и носит позывной «Ермак». Все трое родились в Донецкой области и имеют российское гражданство.


Напомним, ранее мы сообщали, что о подозрении в пытках в расположенной в Донецке подпольной тюрьме боевиков «Изоляция» заочно сообщено трем «сотрудникам» так называемой «МГБ» донецких террористов.

Их подозревают в торговле людьми, участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Источник: Ракурс


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