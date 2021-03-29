Ни одной COVID-прививки за сутки не сделали в четырех областях. Фото: mil.gov.ua

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Массовая вакцинация от корронавируса в Украине проходит очень медленными темпами.

Вчера, 28 марта, по всей стране прививки получили 1 тыс. 585 человек. При этом в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях не было сделано ни одной прививки. В Кировоградской области сделали лишь 10 уколов. Об этом 29 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По словам главы Минздрава, с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 198 тыс. 465 человек. Первую дозу получили 198 тыс. 464 человека, завершил вакцинацию только один человек.

Как известно, Ровенщина, где вчера не сделали ни одного укола, несколько дней назад была на грани попадания в «красную» карантинную зону. В субботу, 27 марта, сначала стало известно, что Ровенская область «покраснела», но впоследствии решение отсрочила государственная комиссия ТЭБ и ЧС. В Ровенской ОГА тогда объяснили, по результатам заседания систему здравоохранения области признали такой, что сейчас справляется с нагрузкой.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев — 20 прививок;

Винницкая область — 50 прививок;

Волынская область —20 прививок;

Днепропетровская область — 80 прививок;

Донецкая область — 0 прививок;

Житомирская область —120 прививок;

Закарпатская — 20 прививок;

Запорожская область — 100 прививок;

Ивано-Франковская область — 175 прививок;

Киевская область —20 прививок;

Кировоградская область — 10 прививок;

Луганская область —0 прививок;

Львовская область — 100 прививок;

Николаевская область — 30 прививок;

Одесская область — 40 прививок;

Полтавская область —190 прививок;

Ровенская область —0 прививок;

Сумская область — 30 прививок;

Тернопольская область — 40 прививок;

Харьковская область —230 прививок;

Херсонская область — 140 прививок;

Хмельницкая область — 70 прививок;

Черкасская область — 40 прививок;

Черновицкая область — 60 прививок;

Черниговская область — 0 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 28 марта в Украине зарегистрировали 8,3 тыс. больных COVID-19, а в больницы попали 3 тыс. 129 пациентов. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 2 тыс. 875 человек.