Пьяный водитель сбил насмерть двух мальчиков в Винницкой области, его авто загорелось (ФОТО)https://racurs.ua/n152514-pyanyy-voditel-sbil-nasmert-dvuh-malchikov-v-vinnickoy-oblasti-ego-avto-zagorelos-foto.htmlРакурс
В ДТП в Винницкой области погибли двое малолетних детей. Авария произошла возле села Росоша Липовецкого района.
Водитель авто Skoda сбил 6 и 7-летних мальчиков. Дети погибли на месте, сообщила полиция области.
Силовики утверждают, что водитель на скорости 90 км/ч не учел дорожной обстановки и совершил лобовое столкновение с велосипедистами. После этого автомобиль съехал в кювет и загорелся.
Полиция задержала 20-летнего водителя. В его организме обнаружили 1,76 промилле алкоголя. Нетрезвый водитель не пострадал.
Следствие начало уголовное производство по ч. 4 ст. 286−1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).
Легкомыслие, глупость, безответственность унесли жизни двух ни в чем не повинных детей. Пьяные водители за рулем — убивают! Это та правда, которую должен осознать для себя каждый водитель. Да, мы повышаем штрафы, усиливаем ответственность, меняем законодательство, находим и задерживаем таких нарушителей. Но меняться должно еще и сознание. Сознание каждого без исключения водителя. Терпение и сил родным детей пережить это страшное горе, — так прокомментировал событие первый заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.