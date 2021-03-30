Пьяный водитель сбил насмерть двух мальчиков в Винницкой области, его авто загорелось (ФОТО)

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Ракурс

В ДТП в Винницкой области погибли двое малолетних детей. Авария произошла возле села Росоша Липовецкого района.

Водитель авто Skoda сбил 6 и 7-летних мальчиков. Дети погибли на месте, сообщила полиция области.

Силовики утверждают, что водитель на скорости 90 км/ч не учел дорожной обстановки и совершил лобовое столкновение с велосипедистами. После этого автомобиль съехал в кювет и загорелся.

Полиция задержала 20-летнего водителя. В его организме обнаружили 1,76 промилле алкоголя. Нетрезвый водитель не пострадал.

Следствие начало уголовное производство по ч. 4 ст. 286−1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).