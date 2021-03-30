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Ракурс
Пьяный водитель сбил насмерть двух мальчиков в Винницкой области, его авто загорелось (ФОТО)

Пьяный водитель сбил насмерть двух мальчиков в Винницкой области, его авто загорелось (ФОТО)

30 мар 2021, 18:07
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В ДТП в Винницкой области погибли двое малолетних детей. Авария произошла возле села Росоша Липовецкого района.

Водитель авто Skoda сбил 6 и 7-летних мальчиков. Дети погибли на месте, сообщила полиция области.

Силовики утверждают, что водитель на скорости 90 км/ч не учел дорожной обстановки и совершил лобовое столкновение с велосипедистами. После этого автомобиль съехал в кювет и загорелся.

Пьяный водитель сбил насмерть двух мальчиков в Винницкой области, его авто загорелось, фото — Нацполиция

Пьяный водитель сбил насмерть двух мальчиков в Винницкой области, его авто загорелось, фото — Нацполиция

Полиция задержала 20-летнего водителя. В его организме обнаружили 1,76 промилле алкоголя. Нетрезвый водитель не пострадал.

Следствие начало уголовное производство по ч. 4 ст. 286−1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Пьяный водитель сбил насмерть двух мальчиков в Винницкой области, его авто загорелось, фото — Нацполиция


Легкомыслие, глупость, безответственность унесли жизни двух ни в чем не повинных детей. Пьяные водители за рулем — убивают! Это та правда, которую должен осознать для себя каждый водитель. Да, мы повышаем штрафы, усиливаем ответственность, меняем законодательство, находим и задерживаем таких нарушителей. Но меняться должно еще и сознание. Сознание каждого без исключения водителя. Терпение и сил родным детей пережить это страшное горе, — так прокомментировал событие первый заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Источник: Ракурс


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