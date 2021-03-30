Погода в Украине 31 марта — синоптики прогнозируют теплый солнечный день

https://racurs.ua/n152515-pogoda-v-ukraine-31-marta-sinoptiki-prognoziruut-teplyy-solnechnyy-den.html

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Погода в Украине 31 марта будет теплой и в основном сухой. Утром и ночью дожди лишь в западных и северных областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Столбики термометров прогреются до +10−17 градусов выше нуля. В среду, 31 марта, ожидается облачная погода с прояснениями.

В центральных, северных и восточных частях страны ночью температура будет колебаться в пределах +1−2 градусов. На западе температура воздуха будет колебаться в пределах +12−17 градусов. Ветер ожидается умеренный.

Погода в Киеве 31 марта будет облачной. Ночная температура составит +4−6 градусов, днем ожидается +14−16.

Погода во Львове в среду ожидается облачной, ночью +6 градусов тепла, днем +15 градусов.

Погода в Одессе 31 марта будут солнечной. Температура будет +10 градусов.

Погода в Запорожье — переменная облачность, температура днем +12 градусов.

Погода в Харькове — переменная облачность, температура днем +10 градусов.

Погода в Днепре будет облачной с прояснениями, температура днем будет +11 градусов.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения.