Погода в Україні 31 березня – синоптики прогнозують теплий сонячний день

https://racurs.ua/ua/n152515-pogoda-v-ukrayini-31-bereznya-synoptyky-prognozuut-teplyy-sonyachnyy-den.html

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Погода в Україні 31 березня буде теплою та здебільшого сухою. Вранці та вночі дощитиме лише в західних та північних областях. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Стовпчики термометрів прогріються до +10−17 градусів вище нуля. У середу, 31 березня, очікується хмарна погода з проясненнями.

У центральних, північних і східних частинах країни вночі температура коливатиметься в межах -1+2 градусів. На заході температура повітря коливатиметься у межах +12−17 градусів. Вітер очікується помірний.

Погода у Києві 31 березня буде хмарною. Нічна температура складе +4+6 градусів, вдень очікується від +14−16.

Погода у Львові в середу очікується хмарною, вночі +6 градусів тепла, вдень +15 градусів.

Погода в Одесі 31 березня буде сонячною. Температура вдень буде +10 градусів.

Погода у Запоріжжі — мінлива хмарність, температура вдень +12 градусів.

Погода у Харкові — мінлива хмарність, температура вдень +10 градусів.

Погода у Дніпрі буде хмарною з проясненнями, температура вдень буде +11 градусів.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.