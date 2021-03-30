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Погода в Україні 31 березня – синоптики прогнозують теплий сонячний день

Погода в Україні 31 березня — синоптики прогнозують теплий сонячний день

30 бер 2021, 18:06
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Погода в Україні 31 березня буде теплою та здебільшого сухою. Вранці та вночі дощитиме лише в західних та північних областях. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Стовпчики термометрів прогріються до +10−17 градусів вище нуля. У середу, 31 березня, очікується хмарна погода з проясненнями.

У центральних, північних і східних частинах країни вночі температура коливатиметься в межах -1+2 градусів. На заході температура повітря коливатиметься у межах +12−17 градусів. Вітер очікується помірний.

Погода у Києві 31 березня буде хмарною. Нічна температура складе +4+6 градусів, вдень очікується від +14−16.

Погода у Львові в середу очікується хмарною, вночі +6 градусів тепла, вдень +15 градусів.

Погода в Одесі 31 березня буде сонячною. Температура вдень буде +10 градусів.

Погода у Запоріжжі — мінлива хмарність, температура вдень +12 градусів.

Погода у Харкові — мінлива хмарність, температура вдень +10 градусів.

Погода у Дніпрі буде хмарною з проясненнями, температура вдень буде +11 градусів.


Геомагнітна обстановка в Україні 31 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Скрін Гісметео

Джерело: Ракурс


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