Банду професійних спортсменів викрили поліція. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n152513-bandu-profesiynyh-sportsmeniv-na-choli-z-chempionom-svitu-vykryla-policiya-foto-video.html

Ракурс

Банду грабіжників викрила й затримала Національна поліція.

До угруповання входили жителі Львівщини. Упродовж 2020−2021 років банда тероризувала жителів західної України — нападали та грабували людей, які займалися валютними операціями. Усі підозрювані професійні спортсмени з боксу та боротьби. Лідером банди був чемпіон світу з кікбоксингу, житель Львова, 1975 року народження. Зараз цей бандит знаходиться на лаві підсудних щодо розбійного нападу, вчиненого в 2015 році. Для незаконних заробітків він зібрав товаришів. Про це 30 березня повідомила прес-служба Національної поліції.

Перш ніж піти на злочин, підозрювані стежили за своїми жертвами, вивчали їхній шлях та місця перебування. Наприкінці 2020 року грабіжники в селищі Березовиця напали на подружжя і відібрали близько 256 тис. грн. У січні 2021 року бандити привласнили 140 тис. євро, які належали жителю Чернівців. На бандитські гроші вони купували собі дорогі іномарки та відпочивали на елітних світових курортах.

У ході слідства правоохоронці провели 21 обшук на території Львівської, Чернівецької та Київської областей. Були вилучені елітні автомобілі, балаклави та бити, якими бандити користувалися під час нападів, а також іноземна та українська валюта. Чотирьом зловмисникам повідомили про підозру згідно ч. 3 ст. 186 (грабіж) та ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Трьом особам обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. По четвертому учаснику питання вирішується.

Нагадаємо, банду розбійників затримали правоохоронці в місті Ірпінь на Київщині. Слідчі встановили, що четверо мешканців Ірпеня та раніше судимий уродженець Херсонщини створили банду й 30 листопада 2020 року вдерлися до будинку колишнього бізнесмена в Київській області. Родину підприємця катували, щоб отримати гроші.