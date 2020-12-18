Банду розбійників-катів затримали в Ірпені. Фото: 4vsar.ru

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Ракурс

Банду розбійників затримали правоохоронці в місті Ірпінь на Київщині.

П’ятьох зловмисників силовики підозрюють у бандитизмі, розбої та незаконному заволодінні транспортними засобами у поєднанні з насильством (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України). Про це 18 грудня повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що четверо мешканців Ірпеня та раніше судимий уродженець Херсонщини створили банду й 30 листопада 2020 року вдерлися до будинку колишнього бізнесмена в Київській області. Родину підприємця катували, щоб отримати гроші. Нелюди випалювали жінці та дочці господаря оселі очі горілкою, заклеювали їх скотчем, а главу родини та його 20-річного сина катували розпеченою праскою, різали ножем пальці та вуха.

Близько години тривала ця кривава розправа, аж поки бандитам не вдалося заволодіти усіма грошима та коштовностями. Розбійники викрали також два автомобіля з гаража бізнесмена та втекли.

Затримали нелюдів вдалося 17 грудня в Ірпені. За місцем проживання фігурантів справи правоохоронці знайшли зброю, боєприпаси, маскувальний одяг, балаклави, рації та викрадене майно потерпілих. Очікується, що суд арештує зловмисників.

Нагадаємо, у жовтні в Сумській області правоохоронці затримали банду зухвалих грабіжників банкоматів. Бандитів упіймали під час спроби підірвати банкомат у місті Охтирка.