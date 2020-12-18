Віскі часів «сухого закону», фото: bootleggerbungalow

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У США у 1920 році запровадили так званий «сухий закон» — заборону виробництва, транспортування і продажу алкоголю. Цей закон діяв впродовж 13 років і залишив після себе, зокрема, низку сховок, зроблених підпільними торговцями та любителями алкоголю.

Одну з таких сховок нещодавно знайшла в стінах свого дому пара зі штату Нью-Йорк, повідомляє BBC.

Нік Драммонд та Патрік Баккер, купивши побудований у 1915 році будинок в селищі Еймс, чули чутки про те, що він колись належав бутлегеру (людині, яка підпільно торгувала спиртним), проте вважали це лише плітками.

Їхня думка змінилася після того, як у жовтні цього року Драммонд зірвав дерев’яний плінтус у передпокої будинку і до його ніг випав пакет з коричневого паперу, котрий містив шість обгорнутих соломою скляних пляшок із віскі Old Smuggler, датованих 1923 роком.

Почавши більш детально досліджувати будинок, вони в тісному просторі між землею та підлогою, до якого можна було потрапити через дерев’яний люк, за однією з дошок виявили інші пляшки віскі.

Було знайдено кілька десятків пляшок для віскі. Частина з них були наповнені, повністю або частково, вміст решти здебільшого випарувався.

Експерти, котрим пара показала знахідку, оцінили її у приблизно 500 дол. США за пляшку.

Драммонд згодом дослідив питання щодо колишнього власника будинку. Ним виявився Адольфа Хамфнере — виробник спиртного, котрому належало кілька десятків об'єктів у Нью-Йорку. Хамфнере загинув за загадкових обставин у 1932 році.

Нагадаємо, в коробці з-під сигар у Шотландії нещодавно знайшли зниклі давньоєгипетські артефакти віком 5 тис. років.