Вакцинувати від коронавірусу медиків розпочнуть у лютому 2021 року. Фото: Pexels

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Ракурс

Вакцину від коронавірусу в Україні очікують отримати в кінці лютого в обмеженій кількості. Вакцинувати в першу чергу будуть медиків.

Ми плануємо перші партії вакцин отримати у лютому і безкоштовну вакцинацію лікарів, які відповідно працюють на передовій, борються з COVID-19, ми плануємо починати в лютому місяці, — сказав Денис Шмигаль у Верховній Раді.

Зараз МОЗ вирішує питання організації закупівель як урядами країн, так і безпосередньо з виробниками. Отримати вакцини повинні не пізніше європейських країн.

До кінця року коронавірусом заразиться до мільйона українців.

Шмигаль ще раз нагадав, хто отримає пріоритет на вакцинацію: медики, військові, соцслужби, пацієнти та персонал спецустанов, педагоги, пенсіонери.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його повинен затвердити Кабінет міністрів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу Україна отримає завдяки співпраці з глобальною ініціативою COVAX.