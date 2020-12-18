Вакцинировать от коронавируса медиков начнут в феврале 2021 года. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n147969-kogda-medikov-nachnut-vakcinirovat-ot-koronavirusa-rasskazal-shmygal.html

Ракурс

Вакцину от коронавируса в Украине ожидают получить в конце февраля в ограниченном количестве. Вакцинировать в первую очередь будут медиков.

Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID-19, мы планируем начинать в феврале, — сказал Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

Сейчас Минздрав решает вопрос организации закупок как правительствами стран, так и напрямую с производителями. Получить вакцины должны не позднее европейских стран.

До конца года коронавирусом заразятся до миллиона украинцев.

Шмыгаль еще раз напомнил, кто получит приоритет на вакцинацию: медики, военные, соцслужбы, пациенты и персонал спецучреждений, педагоги, пенсионеры.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров.

Ранее «Ракурс» сообщал, что восемь миллионов доз вакцины от коронавируса Украина получит благодаря сотрудничеству с глобальной инициативой COVAX.