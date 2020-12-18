Виски времен «сухого закона», фото: bootleggerbungalow

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Ракурс

В США в 1920 году ввели так называемый «сухой закон» — запрет производства, транспортировки и продажи алкоголя. Этот закон действовал в течение 13 лет и оставил после себя, в частности, ряд тайников, сделанных подпольными торговцами и любителями алкоголя.

Одну из таких тайник недавно нашла в стенах своего дома пара из штата Нью-Йорк, сообщает BBC.

Ник Драммонд и Патрик Баккер, купив построенный в 1915 году дом в поселке Эймс, слышали слухи о том, что он когда-то принадлежал бутлегеру (человеку, который подпольно торговал спиртным), однако считали это лишь сплетнями.

Их мнение изменилось после того, как в октябре этого года Драммонд сорвал деревянный плинтус в прихожей дома и к его ногам выпал пакет из коричневой бумаги, который содержал шесть обернутых соломой стеклянных бутылок с виски Old Smuggler, датированных 1923 годом.

Начав более детально исследовать дом, они в тесном пространстве между землей и полом, в которое можно было попасть через деревянный люк, за одной из досок обнаружили другие бутылки виски.

Были найдены несколько десятков бутылок для виски. Часть из них были наполнены полностью или частично, содержание остальных в основном испарилось.

Эксперты, которым пара показала находку, оценили ее в примерно 500 долл. США за бутылку.

Драммонд впоследствии исследовал вопрос относительно бывшего владельца дома. Им оказался Адольфа Хамфнере — производитель спиртного, которому принадлежало несколько десятков объектов в Нью-Йорке. Хамфнере погиб при загадочных обстоятельствах в 1932 году.

Напомним, в коробке из-под сигар в Шотландии недавно нашли пропавшие древнеегипетские артефакты возрастом 5 тыс. лет.