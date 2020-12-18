Банду разбойников-палачей задержали в Ирпене. Фото: 4vsar.ru

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Банду разбойников задержали правоохранители в городе Ирпень Киевской области.

Пять злоумышленников силовики подозревают в бандитизме, разбое и незаконном завладении транспортными средствами в сочетании с насилием (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следователи установили, что четыре жителя Ирпеня и ранее судимый уроженец Херсонщины создали банду и 30 ноября 2020 года ворвались в дом бывшего бизнесмена в Киевской области. Семью предпринимателя пытали, чтобы получить деньги. Изверги выжигали женщине и дочери хозяина дома глаза водкой, заклеивали их скотчем, а главу семьи и его 20-летнего сына пытали раскаленным утюгом, резали ножом пальцы и уши.

Около часа длилась эта кровавая расправа, пока бандитам не удалось завладеть всеми деньгами и драгоценностями. Разбойники похитили также два автомобиля из гаража бизнесмена и скрылись.

Задержали извергов удалось 17 декабря в Ирпене. По месту жительства фигурантов дела правоохранители нашли оружие, боеприпасы, маскировочную одежду, балаклавы, рации и похищенное имущество потерпевших. Ожидается, что суд арестует злоумышленников.

Напомним, в октябре в Сумской области правоохранители задержали банду дерзких грабителей банкоматов. Бандитов поймали при попытке взорвать банкомат в городе Ахтырка.