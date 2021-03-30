Розкол “Голосу” — депутатів лякають позбавленням мандату

https://racurs.ua/ua/n152512-rozkol-golosu-deputativ-lyakaut-pozbavlennyam-mandatu.html

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Розкол у «Голосі» продовжується — місцевим депутатам від партії начебто телефонує керівництво з натяками забрати мандати у відповідь на підтримку опозиційного крила фракції, яке виступає за демократизацію управління у партії.

Про це повідомила нардеп від фракції «Голос» Олександра Устінова на власній Фейсбук-сторінці.

Місцевим депутатам Голосу почало дзвонити керівництво фракції та партії, та натяками погрожувати, що осінню заберуть мандати, застосувавши закон про імперативний мандат, — вказала Устінова.

Парламентар стверджує, що забрати мандат хочуть за «публічні вимоги щодо демократії, прозорих виборів керівника партії, демократизації статуту».

Разом з тим, Устінова не уточнила, про депутатів яких саме місцевих рад йдеться.

Нагадаємо, 10 депутатів фракції «Голос» підписали спільну заяву, в якому закликали провести з’їзд партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут. 22 березня стало відомо, що політрада «Голосу» попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроект № 5133, який «наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії».