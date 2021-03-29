У фракції «Голос» – розкол, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n152459-polovyna-frakciyi-golos-vymagaie-perevyboriv-kerivnyctva-partiyi-dokument.html

Ракурс

Депутати з фракції «Голос» вимагають перевиборів керівництва партії.

Відповідну заяву підписали 10 народних обранців. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила народний депутат Соломія Бобровська.

Цінності, які ми декларували під час парламентських виборів, зараз діаметральні до дій керівництва партії, — вважає Бобровська.

Підписанти заяви закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

Керівництво партії та фракції використовують «Голос» як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару, підігрування владі та олігархам, які намагаються знищити незалежну політичну силу, — стверджується в заяві.

Заяву підписали:

Соломія Бобровська;

Роман Лозинський;

Ольга Стефанишина;

Олександра Устінова;

Володимир Цабаль;

Ярослав Юрчишин;

Галина Васильченко;

Андрій Шараскін;

Наталя Піпа;

Юлія Клименко.

Наразі головою партії «Голос» є Кіра Рудик, головою фракції — Ярослав Железняк. Всього у фракції «Голос» 20 народних депутатів.