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Ракурс
Во фракции «Голос» – раскол, фото: «Слово и Дело»

Половина фракции «Голос» требует перевыборов руководства партии (ДОКУМЕНТ)

29 мар 2021, 21:43
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Депутаты из фракции «Голос» требуют перевыборов руководства партии.

Соответствующее заявление подписали 10 народных избранников. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила народный депутат Соломия Бобровская.

Ценности, которые мы декларировали во время парламентских выборов, сейчас диаметральные к действиям руководства партии, — считает Бобровская.

Подписанты заявления призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Руководство партии и фракции используют «Голос» как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара, подыгрывания власти и олигархам, которые пытаются уничтожить независимую политическую силу, — говорится в заявлении.

Заявление подписали:


  • Соломия Бобровская;
  • Роман Лозинский;
  • Ольга Стефанишина;
  • Александра Устинова;
  • Владимир Цабаль;
  • Ярослав Юрчишин;
  • Галина Васильченко;
  • Андрей Шараскин;
  • Наталья Пипа;
  • Юлия Клименко.

Сейчас главой партии «Голос» является Кира Рудик, главой фракции — Ярослав Железняк. Всего во фракции «Голос» 20 народных депутатов.

Источник: Ракурс


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