Половина фракции «Голос» требует перевыборов руководства партии (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n152459-polovina-frakcii-golos-trebuet-perevyborov-rukovodstva-partii-dokument.htmlРакурс
Депутаты из фракции «Голос» требуют перевыборов руководства партии.
Соответствующее заявление подписали 10 народных избранников. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила народный депутат Соломия Бобровская.
Ценности, которые мы декларировали во время парламентских выборов, сейчас диаметральные к действиям руководства партии, — считает Бобровская.
Подписанты заявления призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.
Руководство партии и фракции используют «Голос» как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара, подыгрывания власти и олигархам, которые пытаются уничтожить независимую политическую силу, — говорится в заявлении.
Заявление подписали:
- Соломия Бобровская;
- Роман Лозинский;
- Ольга Стефанишина;
- Александра Устинова;
- Владимир Цабаль;
- Ярослав Юрчишин;
- Галина Васильченко;
- Андрей Шараскин;
- Наталья Пипа;
- Юлия Клименко.
Сейчас главой партии «Голос» является Кира Рудик, главой фракции — Ярослав Железняк. Всего во фракции «Голос» 20 народных депутатов.