Во фракции «Голос» – раскол, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n152459-polovina-frakcii-golos-trebuet-perevyborov-rukovodstva-partii-dokument.html

Ракурс

Депутаты из фракции «Голос» требуют перевыборов руководства партии.

Соответствующее заявление подписали 10 народных избранников. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила народный депутат Соломия Бобровская.

Ценности, которые мы декларировали во время парламентских выборов, сейчас диаметральные к действиям руководства партии, — считает Бобровская.

Подписанты заявления призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

Руководство партии и фракции используют «Голос» как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара, подыгрывания власти и олигархам, которые пытаются уничтожить независимую политическую силу, — говорится в заявлении.

Заявление подписали:

Соломия Бобровская;

Роман Лозинский;

Ольга Стефанишина;

Александра Устинова;

Владимир Цабаль;

Ярослав Юрчишин;

Галина Васильченко;

Андрей Шараскин;

Наталья Пипа;

Юлия Клименко.

Сейчас главой партии «Голос» является Кира Рудик, главой фракции — Ярослав Железняк. Всего во фракции «Голос» 20 народных депутатов.