Тупицкий обжалует в Верховном суде указ о своем увольнении

Александр Тупицкий, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n152458-tupickiy-objaluet-v-verhovnom-sude-ukaz-o-svoem-uvolnenii.html

Ракурс

Александр Тупицкий, глава Конституционного суда Украины (КСУ), планирует в Верховном суде обжаловать резонансный указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения судьей КСУ.

Об этом Тупицкий сообщил в интервью изданию «Лига.нет».

Тупицкий считает соответствующий указ Зеленского «противоправным и незаконным».

Вся аргументация есть в жалобе, которую я направлю в суд в ближайшее время, — отметил Тупицкий.

Также Тупицкий заверил, что соответствующий указ Зеленского еще не вступил в силу.

Поскольку в самом указе написано, что он вступает в силу с момента его опубликования. А на сегодняшний день в некоторых источниках, которые установлены законом, он не опубликован, — подчеркнул Тупицкий.

По мнению Тупицкого, сам указ Зеленского можно оценивать как основание для увольнения, а непосредственное решение об увольнении судьи КСУ, согласно нормам законодательства, принимает только Конституционный суд на специальном пленарном заседании.

Поэтому я сегодня издал распоряжение о созыве специального пленарного заседания на 12 апреля (поскольку суд находится на карантине) на 12.00 о рассмотрении вопроса об увольнении судей Касминина и Тупицкого, — отметил Тупицкий.

Напомним, 27 марта появился указ Зеленского, которым отменяются выданные в 2013 году тогдашним президентом Виктором Януковичем указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.