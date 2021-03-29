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Ракурс
Александр Тупицкий, фото: «Судебно-юридическая газета»

Тупицкий созывает спецзаседание КСУ из-за указа о его увольнении (ДОКУМЕНТ)

29 мар 2021, 20:16
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Конституционный суд Украины (КСУ) 12 апреля проведет спецзаседание.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, которая обнародовала соответствующий документ.

Причина проведения заседания — рассмотрение вопроса об освобождении с должности судей Александра Касминина и Александра Тупицкого в связи с выданным президентом Украины Владимиром Зеленским указа № 124/2021 от 27 марта 2021 года «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины».

В тексте обнародованного документа отмечается, что распоряжение о проведении спецзаседания выдано главой КСУ Тупицким.


Документ: КСУ

Напомним, Зеленский 27 марта отменил выданые в 2013 году тогдашним президентом Виктором Януковичем указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Этот указ появился за день до окончания срока действия другого указа Зеленского, которым Тупицкий был отстранен от должности судьи.

Источник: Ракурс


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