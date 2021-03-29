Олександр Тупицький, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/ua/n152457-tupyckyy-sklykaie-speczasidannya-ksu-cherez-ukaz-pro-yogo-zvilnennya-dokument.html

Ракурс

Конституційний суд України (КСУ) 12 квітня проведе спецзасідання.

Про це повідомляє прес-служба КСУ, яка оприлюднила відповідний документ.

Причина проведення засідання — розгляд питання про звільнення з посади суддів Олександра Касмініна та Олександра Тупицького у зв’язку з виданим президентом України Володимиром Зеленським указу № 124/2021 від 27 березня 2021 року «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України».

У тексті оприлюдненого документа зазначається, що розпорядження про проведення спецзасідання видане головою КСУ Тупицьким.

Нагадаємо, Зеленський 27 березня скасував видані у 2013 році тодішнім президентом Віктором Януковичем укази про призначення Тупицького та Касмініна суддями КСУ. Цей указ з’явився за день до закінчення терміну дії іншого указу Зеленського, яким Тупицького було відсторонено від посади судді.