Коронавірус залишив сиротами 12 дітей на Київщині

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ярновости»

https://racurs.ua/ua/n152456-koronavirus-zalyshyv-syrotamy-12-ditey-na-kyyivschyni.html

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На Київщині від коронавірусної хвороби COVID-19 померло подружжя вимушених переселенців з тимчасово окупованої Макіївки. В результаті сиротами залишилися 12 їхніх дітей.

Сьогодні, 29 березня, від наслідків COVID-19 в реанімації померла багатодітна мати, співзасновниця дитячого будинку сімейного типу Діана Родікова-Єрмакова, а за тиждень до цього — її чоловік, 44-річний Володимир Родіков. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила медик Ірина Солошенко.

Поліорганне ураження внаслідок ковіду, — зазначила Солошенко.

У лютому Родікова-Єрмакова була однією з 30 жительок Київщини, яким, згідно з указом президента України Володимира Зеленського, було вручене посвідчення «матері-героїні».

Нагадаймо, ЗМІ нещодавно розкрили висновки ВООЗ про походження COVID-19.