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Висновки ВООЗ про походження COVID-19 розкрили ЗМІ. Фото: Сінхуа

Висновки ВООЗ про походження COVID-19 розкрили ЗМІ

29 бер 2021, 11:41
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Таємницю походження коронавірусу майже розгадали експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Фахівці ВООЗ розглянули чотири сценарії передачі коронавірусу людині й заявили, що вважають «вкрай малоймовірною» гіпотезу про лабораторне походження коронавірусної хвороби COVID-19. Про це 29 березня пише Associated Press із посиланням на організацію.

Експерти вважають ймовірними відразу кілька сценаріїв передачі COVID-19. При цьому спільне дослідження ВООЗ і Китаю про походження коронавірусу містить висновок, що передача вірусу від кажанів людині через іншу тварину є найбільш вірогідним сценарієм.


При цьому експерти назвали «можливою» передачу від кажанів до людини безпосередньо, проте швидше за все в ланцюжку вірусу була якась інша ланка. Теоретично можлива передача й через їжу, проте вчені назвали це «малоймовірним».

Нагадаємо, Пекін погодився впустити в Китай групу міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Науковці розслідували причини поширення коронавірусу серед людей. У ВООЗ не виключали можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.


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