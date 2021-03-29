Висновки ВООЗ про походження COVID-19 розкрили ЗМІ. Фото: Сінхуа

https://racurs.ua/ua/n152419-vysnovky-vooz-pro-pohodjennya-covid-19-rozkryly-zmi.html

Ракурс

Таємницю походження коронавірусу майже розгадали експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Фахівці ВООЗ розглянули чотири сценарії передачі коронавірусу людині й заявили, що вважають «вкрай малоймовірною» гіпотезу про лабораторне походження коронавірусної хвороби COVID-19. Про це 29 березня пише Associated Press із посиланням на організацію.

Експерти вважають ймовірними відразу кілька сценаріїв передачі COVID-19. При цьому спільне дослідження ВООЗ і Китаю про походження коронавірусу містить висновок, що передача вірусу від кажанів людині через іншу тварину є найбільш вірогідним сценарієм.

При цьому експерти назвали «можливою» передачу від кажанів до людини безпосередньо, проте швидше за все в ланцюжку вірусу була якась інша ланка. Теоретично можлива передача й через їжу, проте вчені назвали це «малоймовірним».

Нагадаємо, Пекін погодився впустити в Китай групу міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я. Науковці розслідували причини поширення коронавірусу серед людей. У ВООЗ не виключали можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.