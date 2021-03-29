Спалах коронавірусу підкосив останній регіон «жовтої» зони

Спалах коронавірусу. Фото: Istock

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Спалах коронавірусу в Херсоні, який залишається останнім регіоном у «жовтій» зоні карантинних обмежень, інфікував одразу 53 особи.

Зараження відбулося в обласній клінічній лікарні. Про це повідомив директор Департаменту здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко.

Він заявив, що наразі серед заражених інфекцією майже половина — лікарі та працівники установи. Хворих направили в «чисті» відділення двох міських лікарень міста — лікарня імені Тропіних та імені Лучанського.

Повідомляється, що за фактом спалаху коронавірусу в лікарні проведуть службове розслідування, а впродовж тижня в лікарні будуть проводити обстеження та профілактичні заходи. Закривати лікарню на карантин не будуть, оскільки вона є вузькопрофільною та має єдине в області онкологічне та нейрохірургічне відділення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні проходить дуже повільними темпами. Учора, 28 березня, по всій країні щеплення отримали 1 тис. 585 осіб. При цьому в Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях не було зроблено жодного щеплення. У Кіровоградській області зробили лише 10 уколів.