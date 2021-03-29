Вспышка коронавируса скосила последний регион «желтой» зоны

Вспышка коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152418-vspyshka-koronavirusa-skosila-posledniy-region-jeltoy-zony.html

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Вспышка коронавируса в Херсоне, который остается последним регионом в «желтой» зоне карантина, инфицировала сразу 53 человека.

Заражение произошло в областной клинической больнице. Об этом сообщил директор Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

Он заявил, что сейчас среди зараженных инфекцией почти половина — врачи и работники учреждения. Больных направили в «чистые» отделения двух городских больниц города — в больницу имени Тропиных и имени Лучанского.

Сообщается, что по факту вспышки коронавируса в больнице проведут служебное расследование, а в течение недели в больнице будут проводить обследования и профилактические мероприятия. Закрывать больницу на карантин не будут, поскольку она является узкопрофильной и имеет единственное в области онкологическое и нейрохирургическое отделение.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая вакцинация от коронавируса в Украине проходит очень медленными темпами. Вчера, 28 марта, по всей стране прививки получили 1 тыс. 585 человек. При этом в Донецкой, Луганской, Ровенской и Черниговской областях не было сделано ни одной прививки. В Кировоградской области сделали только 10 уколов.