Метро в Киеве объявило об изменениях в оплате проезда. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/n152417-metro-v-kieve-obyavilo-ob-izmeneniyah-v-oplate-proezda.html

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В Киеве зеленые карточки метро перестают действовать с 1 апреля 2021 года. Также с окончанием использования карточек прекращается работа сервисных центров подземки.

Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП «ГИВЦ», информируют в пресс-службе столичного метрополитена.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

Kyiv Smart Card;

бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;

мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay)

разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.

Купить Kyiv Smart Card можно в:

кассах метрополитена;

терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно в:

приложении «Киев цифровой»;

кассах метрополитена;

терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно в:

приложении «Киев цифровой»;

кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

Ранее мы сообщали, что общественный транспорт Киева во время жесткого карантина с 20 марта будет работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.