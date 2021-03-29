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Ракурс
Метро в Киеве объявило об изменениях в оплате проезда. Фото: Фейсбук

Метро в Киеве объявило об изменениях в оплате проезда

29 мар 2021, 11:09
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В Киеве зеленые карточки метро перестают действовать с 1 апреля 2021 года. Также с окончанием использования карточек прекращается работа сервисных центров подземки.

Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП «ГИВЦ», информируют в пресс-службе столичного метрополитена.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:

  • Kyiv Smart Card;
  • бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
  • мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay)
  • разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.

Купить Kyiv Smart Card можно в:

  • кассах метрополитена;
  • терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Пополнить Kyiv Smart Card можно в:


  • приложении «Киев цифровой»;
  • кассах метрополитена;
  • терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно в:

  • приложении «Киев цифровой»;
  • кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

Ранее мы сообщали, что общественный транспорт Киева во время жесткого карантина с 20 марта будет работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

Источник: Ракурс


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