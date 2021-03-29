Метро в Киеве объявило об изменениях в оплате проезда

Метро в Киеве объявило об изменениях в оплате проездаhttps://racurs.ua/n152417-metro-v-kieve-obyavilo-ob-izmeneniyah-v-oplate-proezda.htmlРакурс
В Киеве зеленые карточки метро перестают действовать с 1 апреля 2021 года. Также с окончанием использования карточек прекращается работа сервисных центров подземки.
Оператором системы оплаты в общественном транспорте столицы является КП «ГИВЦ», информируют в пресс-службе столичного метрополитена.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно с помощью:
- Kyiv Smart Card;
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
- мобильных приложений (Google Pay, Apple Pay)
- разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).
Для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз и экономить до 1,5 грн на каждой поездке.
Купить Kyiv Smart Card можно в:
- кассах метрополитена;
- терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Пополнить Kyiv Smart Card можно в:
- приложении «Киев цифровой»;
- кассах метрополитена;
- терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Одноразовый QR-билет используют в бумажном или электронном виде. Приобрести его можно в:
- приложении «Киев цифровой»;
- кассах станций метро или в терминале самообслуживания.
Ранее мы сообщали, что общественный транспорт Киева во время жесткого карантина с 20 марта будет работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.